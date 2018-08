Sénégal: Lutte contre les violences basées sur le genre - Les communicateurs traditionnels engagent la bataille

Les communicateurs traditionnels ont décidé d'engager la bataille de la sensibilisation, auprès des populations, sur les violences basées sur le genre. Ils étaient réunis hier, lundi 6 août à Dakar pour une conférence régionale sur la restitution nationale de la Conférence de Conakry sur Culture, Communication et Dividende démographique.

La lutte contre les pratiques culturelles néfastes sur des filles et femmes nécessite une bonne communication. C'est fort de cette conviction que le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) a engagé les communicateurs traditionnels dans la campagne de sensibilisation de masse pour changer la donne.

A l'ouverture hier, lundi 6 août d'une conférence régionale sur la restitution nationale de la Conférence de Conakry sur Culture, Communication et Dividende démographique, la représentante de l'Unfpa Sénégal, Cécile Compaoré Zoungrana, a fait savoir que l'Unfpa s'est doté d'un plan stratégique pour la période 2018-20122 dont l'objectif est d'assurer l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière de reproduction, en mettant l'accès sur les femmes, les adolescents et les jeunes.

Et, pour l'atteinte de ces objectifs, la culture et la communication constituent les «deux piliers fondamentaux». «Nous ne pourrons réaliser ces objectifs sans intégrer la culture et la communication dans nos stratégies et interventions, au regard du contexte du Sénégal.

Historiens, gardiens et dépositaires de la mémoire collective, éducateurs, médiateurs et régulateurs sociaux, les communicateurs traditionnels ont donc un important rôle à jouer pour améliorer la santé des femmes et des jeunes et lutter contre les violences basés sur le genre», a déclaré Cécile Compaoré Zoungrana.

Venu présider la rencontre, Birane Niang, le secrétaire général du ministère de la Culture, a estimé que les communicateurs traditionnels du Sénégal, «qu'ils soient religieux, ethnoculturels ou traditionnels, jouissent, dans notre société, de beaucoup de respect et ont la capacité de persuader, galvaniser et influencer positivement les populations».

A en croire Birane Niang, ils sont des acteurs importants de la communication pour le changement social et de comportement. «Le Sénégal, tout comme l'Unfpa avec son programme stratégique, ambitionne d'apporter des changements pour réduire la pauvreté, sauver des vies, favoriser l'égalité des sexes et contribuer au développement durable.

Et les communicateurs traditionnels qui sont les maîtres de la parole, bien informés, peuvent être des vecteurs de changements que nous appelons de tous nos vœux», a indiqué Birane Niang.

Pour lui, il faut «utiliser le potentiel des communicateurs traditionnels et des leaders d'opinion pour accélérer l'acceptation de la planification familiale, l'autonomisation des femmes et des filles, avec notamment le recul de la mortalité maternelle et infantile, celui des violences faites aux femmes et le rejet du mariage des enfants».

Il a aussi fait savoir que le gouvernement a pris des initiatives majeures pour poser les jalons de la capture du dividende démographique.

La rencontre qui a réuni l'ensemble des communicateurs traditionnels du pays, prendra fin demain, mercredi 8 août. Elle fait suite à la conférence régionale tenue à Conakry, au mois de mai dernier.