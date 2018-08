Congo-Kinshasa: L'inquiétude persiste au sujet de la nouvelle épidémie du virus Ebola

C'est assez fréquent. Régulièrement tous les ans, tous les deux ans, il y a une épidémie qui se déclare dans ce pays. C'est moins surprenant que ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest et en termes de risques de propagation, on est sans doute bien sûr pas du tout dans le même cas de figure puisque la RDC est un pays très isolé, et l'épidémie survient dans une région où de toute façon, il y a très peu de communication par voies routières. En revanche, il y a des mouvements de population du fait que c'est une zone de guerre. Du coup, il y a beaucoup de réfugiés qui se déplacent et cela fait partie des choses qui sont inquiétantes pour la gestion de la maladie », explique Sylvain Baize, responsable du Centre national de référence de fièvres hémorragiques virales de l'institut Pasteur à Lyon.

