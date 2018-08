Sénégal: «Sen loto jackpot» officiellement lancé - La LONASE mise sur un chiffre d'affaire de 120 milliards en 2021

Le projet Strengthening Health of Outcomes for Women and Children (SHOW) piloté par Plan International et qui… Plus »

On a pris des mesures pour communiquer en faisant des affiches pour interdire au -18 ans de jouer. Dans les règlements de jeu également, l'interdiction est mentionnée et même dans le site internet on retrouve l'interdiction», a-t-il poursuivi.

Et, c'est normal que nous enrichissions nos produits. C'est dans ce sens que nous lançons ce jeu, qui vient compléter la gamme. Et, il y a d'autres élargissement de la gamme qui vont advenir après, tout ceci pour contribuer à l'atteinte de cet objectif.»

Le secrétaire général de la LONASE, Mamadou Gueye, explique que «ce nouveau produit vient élargir la gamme du portefeuille LONASE. C'est un jeu de loterie, qui est un jeu de hasard. Il suffit tout simplement de choisir, dans le cas du Sen Loto Jackpot, quatre (4) numéro et d'attendre le tirage pour savoir si on a gagné ou pas», a-t-il dit.

