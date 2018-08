Madagascar: Cabaret - Ambiance « Vazo milay »au Glacier

Avec plus d'une vingtaine d'années d'existence, le groupe a toujours privilégié son fidèle public. Cette fois il ne dérogera pas à la tradition. Ce sera une occasion en or pour les fans car après cette soirée, le groupe reprendra le chemin de la scène hors de la ville. Une aubaine toujours bonne à saisir.

Ce ne sera certainement pas du « Ngeza mankadiry » mais avec la fougue qu'ont connait de Luk et ses compères, nul n'aura ni l'envie ni le besoin de rester assis. Pour cette fois, Dominique et sa bande conjugueront cette ambiance de « vazo milay » avec cette chaleur habituelle du Glacier Analakely. Nul besoin d'appréhension pour les spectateurs avides de rythmes car ils en auront plein la vue. Le groupe ne se cantonnera pas aux slows, car doté d'un riche répertoire, le groupe piochera des morceaux entraînants à l'instar d' « Ankoalabe » et « Oh Valy »

