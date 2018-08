Madagascar: Ambohidratrimo - Une voiture échappe de justesse à des « coupeurs de route »

Une voiture a échappé de justesse à des « coupeurs de route » sur la RN4, soit au niveau de la commune rurale d'Anosiala, district d'Ambohidratrimo. La nuit du 4 août, vers 23 heures, deux individus ont posé des grosses pierres et des troncs d'arbres sur la chaussée pour bloquer la route. Puis, ils ont lancé des pierres contre la voiture dès que celle-ci s'est approchée de leur piège. Heureusement, le chauffeur a réussi à esquiver le barrage et a appelé la gendarmerie la plus proche. Des gendarmes ont débarqué sur les lieux quand les braqueurs s'apprêtaient encore à jeter des pierres sur une autre voiture. En effet, les hommes en treillis sont intervenus par des tirs en l'air. Ainsi, les malfaiteurs ont pris la fuite. Les jets de pierres ont brisé le pare-brise de la première voiture.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.