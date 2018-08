Madagascar: Football - Poule des As Et si le titre se joue dimanche?

Une chose est certaine, on ne se fera pas de cadeau d'un côté comme de l'autre au point de se demander si le titre de champion ne se joue pas dès dimanche. Le vainqueur prendrait une sérieuse option tandis qu'un match nul relancerait Elgeco Plus favori devant le FC Vakinankaratra au stade Vélodrome d'Antsirabe.

Mais attention car sans Dax, Fosa Juniors a d'autres cartes à abattre avec le retour de Santatra et la grande forme de Baggio dans son rôle d'essuie glace. On citera aussi dans la liste des hommes en forme de Fosa Juniors Théodin mais s'il est intraitable dans les ballons aériens, ses relances laissent quelque peu à désirer mais gageons qu'avec l'âge, il a tout juste 22 ans, l'ancien du Fortior Toamasina va encore s'améliorer.

Le match de la Poule des As qu'il ne fallait pas rater sous aucun prétexte aura lieu ce dimanche à Mahajanga dans l'antre du Fosa Juniors qui a là une belle occasion de faire le break après sa victoire de dimanche à Mahamasina devant Elgeco Plus.

Les amoureux du football de plus en plus nombreux auront droit ce dimanche au Stade Alexandre Rabemananjara à un sulfureux face-à-face opposant Fosa Juniors à la CNaPS Sport. Soit le choc entre le premier et le second de la première journée avec un avantage au goal average pour les caissiers.

