Madagascar: Commune d'Ivato - La nouvelle place des marchés opérationnelle en Septembre

Réalisations. Mais ce n'est pas tout. Penjy Randrianarisoa a fait de la journée d'hier une journée dédiée au bilan de ses réalisations. Aussi, a-t-il visité la nouvelle école primaire publique (EPP), en phase de finition, dans le Fokontany de Tanambao. Nous signalons au passage que, cette EPP comprend six salles de classe. Par ailleurs, le Maire d'Ivato n'a pas omis de passer sur la nouvelle route en béton de 120 mètres près des Cités des Cadres, laquelle auparavant, a laissé les usagers englués dans la boue et les poussières. Pour clore sa visite, Penjy Randrianarisoa entend moderniser le « Tranompokonolona » d'Ankadindravola qui, une fois rénové, peut recevoir diverses cérémonies. Sur ses quatre années à la tête de la commune d'Ivato, Penjy Randrianarisoa ne peut qu'avoir un bilan positif.

C'est ce qu'il a constaté hier, lors d'une descente sur les lieux. Si les constructions ont démarré il y a seulement vingt jours, actuellement, « 35% des travaux sont réalisés », d'après les explications reçues. Un fait qui est loin d'être étonnant dans la mesure où 120 techniciens, spécialistes en bâtiment et travaux publics se donnent la main pour construire cette nouvelle place des marchés, et l'opérationnaliser en Septembre. Cette dernière, qui va absorber jusqu'à 2000 marchands, comprend une centaine de box et trois grands hangars mis à leur disposition. Le tout, pour quelques deux milliards d'Ariary, provenant de l'Etat central.

