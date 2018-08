Burkina Faso: Saran Sérémé et Adama Toungara signent un mémorandum d'entente

Le Médiateur du Faso, Saran Sérémé/Séré, était en séjour en terre ivoirienne, du 2 au 3 août 2018. Il s'est agi, pour la défenseuse des droits de citoyens burkinabè, de signer avec son homologue ivoirien, Médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Toungara, un mémorandum entre les deux institutions de promotion de la paix, en vue de renforcer l'intermédiation entre l'Administration et les citoyens et entre les deux communautés.

A travers la signature du mémorandum, les deux institutions ont scellé l'amitié séculaire entre les deux pays, pour consolider la paix entre les deux peuples.

Le 7e sommet du Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a eu lieu du 23 au 27 juillet 2018 à Yamoussoukro. En marge du TAC qui a rapproché les deux gouvernements par un Conseil des ministres conjoints, deux institutions, à savoir le Médiateur du Faso et le Médiateur de la République de Côte d'Ivoire, ont marqué également via la signature d'un mémorandum d'entente, la consolidation des relations entre les deux structures de promotion de la paix, le 3 août 2018 à Abidjan.

Cette cérémonie de signature a eu lieu en présence des deux délégations, notamment le Médiateur de la République de Côte d'Ivoire et celui du Faso, Saran Sérémé, qui a effectué le déplacement de la lagune Ebrié pour renforcer l'amitié entre les deux institutions.

Ce mémorandum d'entente dont le contenu est axé sur plusieurs points de coopération, essentiellement autour de l'assise d'une paix entre les deux peuples amis légendaires, vient à point nommé pour consolider l'intermédiation entre les deux peuples.

C'est ce qu'a relevé Saran Sérémé, lors de son allocution. Elle a salué les efforts fournis par les deux présidents, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, pour rendre possible le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a témoigné sa gratitude à l'endroit des deux chefs d'Etat qui n'ont rien ménagé pour faciliter la signature de l'accord entre les deux institutions.

Pour elle, ses efforts s'inscrivent en droite ligne avec l'action de paix dont les bases ont été lancées par le père des indépendances, apôtre et artisan de la paix, feu Félix Houphouët Boigny.

« Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour traduire, au nom de la délégation qui m'accompagne ainsi qu'à mon nom propre, le plaisir et l'honneur qui nous habitent d'être dans la patrie d'un des principaux pères de l'indépendance, de l'apôtre de la paix, du dialogue et de l'intégration nationale, le monument et artisan de la cohésion sociale, protecteur des droits de l'ensemble des citoyens venus d'horizon divers, résidant dans ce havre de paix, cette terre d'accueil et de fraternité, la patrie de Son Excellence, j'ai nommé, le Président Houphouët Boigny», a-t-elle laissé entendre lors de son allocution.

Pour elle, le TAC qui est un cadre institutionnel de coopération, prend son socle dans cette amitié légendaire entre les deux communautés nationales et entretenue par la volonté politique des dirigeants dont l'un des principaux a été feu Félix Houphouët Boigny.

«La forte représentativité de part et d'autre de nos Etats nous interpelle sur les multiples actions à mener en toute fraternité et amitié pour la sauvegarde de leur bien-être »

Elle s'est réjouie que les relations soient renforcées au grand bonheur des deux communautés qui n'ont besoin que du mieux vivre- ensemble.

«La forte représentativité de part et d'autre de nos Etats, nous interpelle sur les multiples actions à mener en toute fraternité et amitié pour la sauvegarde de leur bien-être, la diminution des frustrations contenues et la défense de leurs droits citoyens et communautaires », a renchéri le Médiateur du Faso.

Elle a rappelé le rôle du médiateur en tant qu'instrument de défense des droits des citoyens et de consolidation de la démocratie et surtout de promotion des bonnes relations entre l'Administration et les administrés. Pour elle, la collaboration entre les deux institutions des deux pays va être un creuset pour le renforcement de l'amitié entre les médiateurs qui coopèrent déjà dans d'autres cadres associatifs.

« Vous vous souviendrez que malgré des appellations diverses et variées , défenseur des droits en France, défenseur du citoyen ou Ombudsman aux USA, protecteur du citoyen au Canada ou médiateur en Afrique de l'Ouest francophone, le médiateur est un organe républicain, démocratique, qui existe il y a plus de deux siècles dans les anciennes démocraties où il a fait ses preuves d'instrument de consolidation de l'Etat de droit, d'amélioration des relations entre les citoyens et les services de l'Etat, afin d'engendrer une Administration moderne et promouvoir la protection des droits des peuples », a-t-elle poursuivi.

Saran Sérémé a témoigné sa gratitude à l'endroit de son homologue pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. C'est sur cette note d'espoir que la signature de mémorandum d'une durée de 3 ans avec tacite reconduction a pris fin, non sans des promesses des deux institutions de prendre d'autres initiatives pour consolider cette amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.