Sénégal: Macky Sall met en garde les bénéficiaires du premier décaissement de 10 milliards de la DER

Le président de la République, Macky Sall, a procédé, hier lundi à Diamniadio, la cérémonie de remise officielle d'un décaissement de 10 milliards de francs CFA pour le financement des projets portés par des femmes et des jeunes des 45 départements du Sénégal. C'est dans le cadre de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et jeunes (DER) dotée d'un fonds de 30 milliards de francs CFA.

En procédant, hier lundi, à la remise officielle du premier décaissement d'un montant de 10 milliards de francs CFA pour l'auto-emploi, une orientation de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et jeunes (DER), le chef de l'Etat Macky Sall n'a pas manqué de mettre en garde les bénéficiaires contre le non respect de leur engagement.

«Avec un taux de remboursement de 5%, vous devez vous démêler pour payer et ainsi pérenniser cet outil extrêmement important pour la création de la richesse et de l'emploi.

Si vous ne le faites pas, ce sera la Police, le Procureur... Et ceci n'est pas souhaitable», a ainsi prévenu le président Macky Sall. Et donc, poursuit-il, «tâchez d'honorez vos engagements de prêts pour consolider l'outil et le renforcer. Vous êtes les pionniers et donc, faites tout pour rembourser et permettre aux autres de saisir la même opportunité qui vous est offerte».

LA DER EST UN OUTIL AU SERVICE DE TOUS LES SENEGALAIS

Apparemment très satisfait de l'efficacité de cet outil de financement qui, en un temps record, semble être pragmatique, le président Sall a légitimé la pertinence de cette initiative qui, à ces yeux, relève simplement de l'efficacité.

«Aux femmes transformatrices, aux jeunes Jakarta mens, aux éleveurs mareyeurs, tisserands, artisans, cordonniers, mécaniciens, voilà pourquoi la DER a été créée sans discrimination, sans coloration politique.

Et c'est pourquoi, je tiens à rendre un hommage mérité aux gouverneurs, préfets, sous-préfets, bref toute l'administration d'avoir participé à la matérialisation de cette idée, de façon transparente, sans parti pris, qui pour certains au début n'était que du bluff».

Mais, ajoute-il: «à l'éprouve du temps on se rend compte que cette DER est une véritable cible de l'entreprenariat. L'entreprenariat social, nous l'avons mis en œuvre avec des procédures transparentes. Et c'est pourquoi, je suis très fier du travail fait par le délégué général», s'est ainsi réjoui le chef de l'Etat.

Et de révéler que les 20 milliards restant seront remis d'ici décembre. D'ailleurs, se voulant rassurant, le chef de l'Etat a laissé entendre que les reste de l'argent sera bientôt disponible notamment «d'ici septembre, voire octobre, la deuxième tranche du financement et vers la fin de l'année la troisième tranche.»

Macky Sall de poursuivre: «la DER répond à l'impératif de développer l'auto-emploi et l'insertion des jeunes et femmes à travers la promotion de l'entreprenariat».

Pour le chef de l'Etat, «la DER, innovation économique et sociale arrimée au Plan Sénégal Emergent (PSE), se nourrit de mon ambition de promouvoir l'inclusion financière et sociale à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes, en cohérence avec les objectifs de développement durable».