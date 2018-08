Sénégal: Vacances à la maison de la culture Douta Seck - Un centre aéré pour éveiller les enfants

Le projet Strengthening Health of Outcomes for Women and Children (SHOW) piloté par Plan International et qui… Plus »

Au programme du centre aéré pour enfants, il est prévu diverses activités artistiques dont la peinture, les chants, la danse. Non sans oublier des rencontres d'échanges et des visites pédagogiques.

Venus accompagner leurs enfants, les parents ont exprimé toute leur satisfaction pour le centré aéré. «C'est un cadre que j'ai connu depuis une vingtaine d'années, raison pour la quelle je n'ai pas hésité à amener mes enfants car ça leur permet de soigner leur timidité, d'être plus social et d'apprendre déjà à vivre en société, à travers l'équipe», a expliqué Aminata Diop.

A l'en croire, «il y a des enfants plus jeunes, de quatre à cinq ans, qui ne savent pas faire grand-chose, mais on les aide à bricoler, faire de la peinture pour faire comprendre aux gens qu'au niveau de la Maison de la Culture Douta Seck, tous les enfants bénéficient d'un cadre social». Concernant le thème de cette année, le centre aéré sera un véritable camp de vacances pour expliquer aux enfants leurs droits.

«Il a pour objectif d'offrir aux enfants un cadre d'expression et de rencontre d'échange dans les différents corps du métier des arts et de la culture», a fait savoir la directrice de la Maison de la Culture Douta Seck, Fanta Kane.

