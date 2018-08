Tunisie: Tarek Abdelhalim passe au CA

Ayoub Ben Yaghlane promu L'AFC Tubize ajoute deux nouveaux joueurs à son noyau.

Ainsi, Ayoub Ben Yaghlane, le capitaine des Espoirs tunisiens, est «promu» dans le noyau A et Murad Han Gönen a été débauché chez les U19 du Club de Bruges. Ben Yaghlane est un défenseur qui, la saison passée, avait déjà obtenu du temps de jeu chez les «Sang et Or». Il avait joué les 90 minutes du dernier match du tour final (1-1 contre Westerlo) et avait également eu du temps de jeu contre Mouscron en Coupe de Belgique. Ben Yaghlane a signé un contrat de deux saisons. Mais les Sang et Or ont également signé un élément offensif. Han Gönen est un médian offensif qui vient des U19 du Club de Bruges. Il obtient également un contrat de deux ans au stade Leburton. Han Gönen est un Anversois turc qui a évolué dans les équipes nationales belges de jeunes avant d'opter pour la Turquie (U17).

L'ES Métlaoui, privé de son terrain

L'ES Métlaoui sera privé de son terrain durant les trois premiers matchs qu'il jouera à domicile lors de la nouvelle saison footballistique. Ces matchs l'opposeront à l'EST, le CSS et l'USBG.

Le stade municipal de Métlaoui est fermé à cause des travaux qui consistent en le changement du tartan de 1ère génération en un tartan de 5ème génération. La question qui s'impose est de savoir pourquoi avoir attendu le début du championnat pour commencer les travaux ?

Ghaith Yaferni à l'USBG

Le bureau directeur du CA a trouvé un accord avec celui de l'USBG pour le prêt du jeune gardien Ghaith Yaferni pour un an. Après l'arrivée du gardien emblématique Aymen Mathlouthi et avec la présence de Saif Charfi et Atef Dkhili, le jeune Yaferni n'aura certainement pas assez de temps de jeu avec son club. C'est pour cela qu'il a choisi de changer d'air durant une saison pour se perfectionner.

USM : le comité sortant reprendra son travail

Une réunion a eu lieu récemment sous la supervision de Mohsen Gabbouj, président de la commission électorale de l'Union Sportive Monastirienne, pour discuter de la crise de direction que connaît le club depuis que le président sortant Ahmed Belli a annoncé qu'il ne compte pas briguer un second mandat à la tête de l'USM.

Le comité directeur sortant, qui avait dans un premier temps annoncé qu'il ne continuera pas sa mission à la tête du club, poursuivra son travail jusqu'à la fixation de la date de la prochaine assemblée générale élective. Sur un autre plan, les joueurs de l'USM ne sont pas entraînés depuis le 3 août, et ce, en signe de protestations contre le non-versement de leurs salaires. Selon nos sources, les joueurs poursuivront cette grève jusqu'à la résolution de ce problème, ce qui signifie que le match amical qui opposera l'USM au CAB sera annulé.