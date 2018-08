Tunisie: Les catalyseurs de compétence

Ce n'est donc pas seulement une question de clubs mais de compétitions aussi. En clair, l'intérêt d'un concurrent traditionnel tel que le CA réside essentiellement dans sa capacité à préserver son équilibre compétitif, à maximiser ses chances face à l'incertitude du résultat, et, surtout à proposer une rivalité plus qu'équitable face aux autres gros bras du championnat.

Bref, un club de cette trempe ne peut plus se permettre de se galvauder dans des formules multipliant les rencontres sans réel enjeu. La saison passée, la Ligue 1 a quelque peu désigné assez tôt son vainqueur.

Défaut de concurrence, question de rythme imprégné par une Espérance confiante et constante. Au final, en haut du tableau, outre la course aux places d'accessit vers la C1 et la C3, les explications entre le trident CSS-CA-ESS ressemblaient tantôt à des matches exhibitions ! Or, on ne retrouve de l'intérêt que lorsque ces mêmes prétendants classiques se retrouvent pour jouer le titre et non pour en découdre pour une certaine suprématie, pour l'honneur comme on dit. Il faut comprendre que jouer pour le prestige seulement finit par lasser les fans. Bien sûr, dans une compétition nationale déséquilibrée comme la nôtre, et des strapontins africains réservés au «Big four», la saison ne manque cependant pas de charme et de prestige malgré ses handicaps. Sauf que les responsables de notre sport-roi devraient plutôt s'inquiéter de ce qui manque au «grand show» de notre football d'élite, séduisant par moments, poussif mais aussi puissant et divertissant de temps à autre. Bref, notre championnat n'est pas moins attrayant qu'un autre mais il a besoin d'un regain de ferveur, ce que l'on appelle communément le frisson de la compétition.

L'impératif de cohésion

Pour revenir au CA actuel, depuis son changement de main en amont et en aval, les initiatives pour le remettre à niveau et à la place qu'il doit occuper se sont multipliées. Pour s'en convaincre, il suffit de revisiter les décisions techniques et autres à travers lesquelles les dirigeants cherchent à réhabiliter le CA et surtout à dépasser les difficultés auxquelles ils se sont confrontés, notamment les sommations de la Fifa (paiement d'arriérés).

Et à l'aube d'une nouvelle saison et sous l'impulsion d'un nouvel exécutif, force est de constater qu'il faudra se retrousser les manches en vue de rompre avec une décade d'autant d'ambition que de déboires. Des déboires qui ont toujours eu raison des ambitions du club et lui ont conféré l'image d'un véritable brasier.

Un brasier dont, parfois, les supporters entretiennent fidèlement la flamme ! Maintenant, pour bien comprendre l'ardeur avec laquelle les dirigeants cherchent à remettre le club en selle, il est important de préciser la place qu'occupait le CA sur les cinq derniers exercices. On peut parler de trois cycles en ce sens.

Tout d'abord celui de la «mise à l'épreuve» avec un recrutement ambitieux et la conjugaison d'efforts pour installer le CA dans une dynamique vertueuse. Sauf que l'humilité et le bon sens n'ont pas toujours prévalu. Le CA ne décolle pas et l'hégémonie est reportée. Par la suite, il y a eu une véritable prise de conscience et une bien meilleure gouvernance. Le CA monte en grade et surtout persévère. Il récolte ce qu'il a semé. Mais, dès la reprise, la saison d'après, il récolte la tempête après avoir semé le vent entretemps ! La suite est nettement moins reluisante avec un CA qui rentre dans le rang avant de retrouver de l'ambition en seconde partie de la saison passée. Sur le fil, tel un train à grande vitesse, il accroche une place en C1 et renoue avec Dame Coupe! C'est miraculeux et prodigieux pour un club qui revient de loin après avoir même flirté avec le magma du classement lors de la phase aller ! Nous voilà donc maintenant à l'aube d'une nouvelle saison. Un exercice où le bureau directeur de Abdesslam Younsi a tout d'abord «priorisé» ses tâches. Remettre la situation financière à flots et se référer au dicton qui avance que celui qui paie ses dettes s'enrichit ! Il ne peut d'ailleurs qu'en être ainsi pour un club bâti pour se réinventer et s'installer durablement en haut de l'affiche. Gestion adaptative, structures pérennes et harmonie sportive: tel est le leitmotiv actuel en espérant surtout que le mental soit le pilier de la réussite retrouvée.