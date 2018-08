Tunisie: A quand le bout du tunnel?

Où sont les matches amicaux...

Rhim, qui a été contraint, faute de moyens, d'effectuer la préparation d'intersaison à Monastir, n'a pas disputé jusqu'à maintenant un seul test amical et même le match qui a été programmé dimanche dernier à Monastir face au CAB a été annulé en raison de la grève prolongée des joueurs qui réclament leurs deux mois de salaires impayés. Ce problème a été en principe réglé le week-end dernier par le comité Zbidi, ce qui a permis au groupe de reprendre du service depuis lundi après-midi au grand bonheur du coach Rhim qui pourrait poursuivre la dernière étape de la préparation dans la quiétude et la sérénité. Et, pour commencer, il devrait voir à l'œuvre pour la première fois depuis le début de la préparation ses joueurs dans un premier match d'application demain (mercredi) face à l'ESM à Ben Jannet... Mais pour pouvoir roder son effectif comme il faut, il lui faudrait au moins trois à quatre autres tests.

Aura-t-il suffisamment du temps en 15 jours pour faire tout cela ? Du point de vue purement scientifique, il est impossible de disputer trois à quatre matches en deux semaines, c'est trop pour les joueurs en pleine préparation et qui ont besoin d'une petite période de repos pour pouvoir récupérer. De plus, la succession des matches sur une petite période risque d'exposer les joueurs très sollicités par la préparation physique à des problèmes musculaires et parfois des blessures. Comment faire donc pour compenser le manque de matches amicaux ? Jouer par exemple deux matches seulement et essayer de parfaire les automatismes par de petits matches entre les joueurs eux-mêmes.

Bref, c'est toute une programmation et l'USM n'a pas profité de la période finale estivale pour effectuer une longue préparation qui respecte tous les cycles ainsi que les matches amicaux. La faute n'incombe ni aux joueurs ni à Rhim qui a été engagé seulement le 15 juillet... D'ailleurs, c'est le comité sortant El Belli qui est le seul responsable de ce retard, il aurait dû, avant de se retirer après la fin de son mandat le 2 juillet, préparer la nouvelle saison en engageant tôt un entraîneur et régler la situation de l'effectif.

Or, tout cela n'a pas été fait soit par négligence ou par nonchalance, ce qui a provoqué une perturbation au niveau de la préparation d'avant-saison qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le rendement de l'équipe, notamment en début de saison. Donc, tout le monde est averti au cas où l'équipe n'arrive pas à enregistrer de bons résultats à l'entame du nouvel exercice.