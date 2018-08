Tunisie: La société britannique «Expectation State» à la rescousse de la Tunisie

En vertu de cet accord, Expectation State travaillera avec le Mdici, le ministère des Technologies de la communication et de l'Economie numérique, l'Instance tunisienne des investissements (ITI), l'Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa) et Smart Tunisia pour attirer plus d'investissements directs étrangers (IDE).

Le projet permettra d'accroître la capacité des acteurs de l'investissement à faciliter et à maximiser les IDE, ainsi qu'à sensibiliser davantage les investisseurs internationaux à investir en Tunisie.

Il est financé par le Fonds de la sécurité et de la stabilité des conflits (Cssf) (fonds intergouvernemental) qui apporte son soutien à la sécurité, la gouvernance, l'éducation et l'économie. Le programme Cssf en Tunisie s'élève à plus de £10 millions de budget pour cette année (£1=3,52 DT) .

A cette occasion, le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, a indiqué que «ce partenariat avec Expectation State ajoutera encore plus de dynamisme à l'écosystème tunisien de l'investissement. Le soutien du gouvernement Britannique et d'Expectation State représente une volonté de promouvoir et de développer les IDE avec de nouvelles approches et sur de nouveaux marchés».

De son côté le P.-d.g d'Expectation State, Raymond Asfour, a affirmé que «la Tunisie présente un grand potentiel en tant que destination d'investissement pour le secteur privé international. Le gouvernement tunisien a clairement accordé la priorité à la nécessité de sécuriser les investissements afin de catalyser la croissance économique et de créer des emplois. Expectation State le soutiendra en engageant directement les investisseurs potentiels et en construisant les relations nécessaires pour soutenir leur entrée en Tunisie».

Il importe de mentionner que la signature de ce mémorandum intervient en marge de la visite de la ministre britannique pour le Développement International, Penny Mordaunt, la semaine dernière en Tunisie.

Prenant part à la cérémonie de signature, Penny Mordaunt, a souligné que «ce projet aidera la Tunisie à identifier les moyens d'attirer les investissements directs étrangers nécessaires pour prospérer et renforcer la relation de développement de plus en plus importante entre nos deux pays. Ce projet s'inscrit dans un cadre plus large du soutien apporté par le Royaume-Uni à la Tunisie, qui aidera à relever les défis de sécurité, améliorer l'accès à l'éducation et accroître les opportunités économiques.

Lors de sa visite en Tunisie, la ministre britannique a également rencontré le chef du gouvernement Youssef Chahed avec qui elle a discuté des principaux défis de développement et de sécurité dans la région, y compris la situation en Libye, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi avec qui l'accent a été mis sur les moyens d'améliorer l'accès au financement des entreprises tunisiennes.