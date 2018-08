Tunisie: Adapter la formation aux vrais besoins des entreprises

interview

Comment voyez-vous la situation financière et économique actuelle du pays?

La transition socio-politique est caractérisée, aujourd'hui, par une situation économique alarmante, assez complexe marquée par des indicateurs démotivants et décourageants. Cela s'explique par une évolution lente de la croissance, ralentie par une économie informelle de l'ordre de 54% du PIB, un taux de chômage élevé représentant 13%, un surendettement de l'Etat, une dégradation flagrante du dinar tunisien face à l'euro vu le taux d'inflation relativement élevé estimé à 7,6 %.

Quelle réforme doit adopter le gouvernement pour faire face à cette crise?

Notre pays est dans une situation économique difficile et doit lancer et adopter incessamment une réforme structurelle qui permet d'inverser les sentiments de déprime et de paralysie qui caractérisent notre société et plus précisément nos jeunes. A mon avis, la situation socioéconomique actuelle est encore gérable à condition que les politiques et les économistes manifestent une volonté réelle pour pallier cette crise.

La situation économique actuelle nécessite tout d'abord un diagnostic complet pour connaître les points faibles à rectifier et adopter des stratégies de relance dans l'immédiat afin d'assurer le salut économique. La réforme structurelle économique doit tenir compte d'une politique économique protectionniste vis-à-vis de l'importation des produits de consommation de l'étranger, et ce, en instituant une TVA plus étudiée pour les produits importés. En revanche, l'Etat doit réviser le taux de TVA imposé aux produits tunisiens de consommation vers un abaissement de ce taux afin d'encourager les citoyens à consommer tunisien et de faire face ainsi à l'augmentation vertigineuse des prix des produits de consommation fabriqués et vendus en Tunisie.

Quelles sont les mesures que doit adopter le gouvernement pour assurer le développement économique du pays?

L'Etat doit réduire l'importation des biens de consommation de l'étranger qui conduit inéluctablement à la diminution et l'épuisement des devises, et ce, en ciblant au mieux les opérations d'importation. De plus, l'Etat doit amender les lois et les législations qui régissent les investissements dans le tissu industriel en encourageant les investisseurs étrangers à s'installer en Tunisie par l'adoption de textes juridiques d'incitations fiscales spécifiques et par la garantie des performances logistiques dont l'amélioration et la simplification des procédures douanières. Il s'agit notamment de respecter les délais de traitement des dossiers d'importation du matériel et des équipements nécessaires à l'implantation d'investisseurs étrangers en Tunisie et d'optimiser l'exploitation des infrastructures portuaires pour une levée rapide et une manutention efficace des produits importés.

De même, l'Etat doit incessamment réviser et rétablir la justice fiscale pour mieux lutter contre l'évasion et la fraude fiscale, et ce, par l'adoption d'une stratégie facilitant l'accès à l'information fiscale concernant toutes les institutions économiques étatiques et privées afin de dévoiler les fraudeurs parmi certains hommes d'affaires et ceux qui n'accomplissent pas leur devoir fiscal.

Quelles sont les principales lignes directrices assurant le salut économique ?

Parmi les lignes directrices garantissant le salut économique, l'on cite notamment :

Primo: le lancement d'une stratégie globale permettant la bonne exploitation des ressources naturelles, financières et humaines et l'institution d'une bonne gouvernance au niveau des entreprises publiques et économiques. Il s'agit d'assurer un recrutement selon les besoins, une formation ciblée complémentaire assurant l'augmentation du taux de rendement de l'entreprise économique. Il est nécessaire, de même, pour les entreprises d'intégrer les normes internationales instituées au niveau de la production, de la qualité et de la sécurité afin d'assurer la compétitivité de nos produits dans le commerce international.

Secundo: l'Etat doit lutter contre l'économie informelle (commerce parallèle anarchique) qui revient actuellement en force surtout à Tunis, et ce, par la prise de mesures nécessaires dont l'imposition de pénalités contre les vendeurs du commerce parallèle qui s'implantent anarchiquement sans payer de taxes au détriment des boutiques et des magasins de vente légale. L'Etat doit envisager dans l'immédiat de supprimer à jamais les zones de vente illégale et anarchique et de faire face avec rigueur et panache aux anarchistes qui veulent détruire l'économie de l'Etat.

Une intervention énergique de l'armée et des agents de la sécurité doit toucher les zones de vente anarchique pour les évacuer dès le début de la journée avec l'instauration d'une garde permanente de la part de l'armée. Une loi interdisant le commerce parallèle aux centres-villes doit également être promulguée. De même, les vendeurs anarchiques doivent s'implanter dans des zones spécifiques désignées par les autorités régionales et locales de tutelle selon certaines mesures et conditions dont le paiement des taxes d'implantation. La promulgation des lois garantissant leur intégration dans le circuit économique s'avère indispensable.

Tertio: l'Etat doit s'orienter vers le renforcement des échanges commerciaux inter-maghrébins et la création de nouveaux marchés au niveau des pays africains dans les domaines des télécommunications, de la micro-électronique, du génie civil, de l'industrie mécanique, notamment la conception et la fabrication de voitures tunisiennes, d'avions , de drones, de micro-satellites.

Enfin, l'Etat doit tenir compte des besoins du marché de l'emploi et les jeunes formés issus du système d'éducation et de formation. De ce fait, les entreprises économiques doivent s'intégrer dans les projets de révision des programmes d'enseignement et des parcours universitaires en axant les programmes de formation sur les technologies et l'ingénierie, qui sont des domaines exploités dans les sociétés industrielles sans négliger le renforcement des projets de formation co-construits entre les institutions universitaires et les entreprises économiques.