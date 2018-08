Tunisie: Moncer en terre connue...

Un nouveau départ

Avant d'être prêté au club d'Alexandrie, Mohamed Ali Moncer a connu une traversée du désert au Parc B qui a duré une saison. En optant pour Ittihad Alexandrie, Moncer avait besoin d'aller changer d'air pour débloquer sa situation. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Aussitôt arrivé sur place, Moncer a retrouvé ses prouesses. Mais cela ne lui suffisait pas. Parti pour un an de prêt, il a écourté son séjour à Alexandrie. En janvier dernier, et après seulement six mois, Moncer a résilié son contrat. N'ayant pas trouvé une offre en Europe, le joueur s'est finalement résigné à rester à l'Espérance de Tunis où il a connu un nouveau départ.

Sur la pelouse du Stade Borj Al Arab, Moncer sera dans son jardin et on s'attend à ce qu'il apporte le plus escompté.

Départ aujourd'hui

La délégation « sang et or » s'envole aujourd'hui à destination d'Alexandrie à bord d'un vol spécial. Le match aura lieu ce jeudi, à partir de 18h00, au Stade Borj Al Arab.

Le staff technique récupérera, à l'occasion, Iheb Mbarki et Ali Machani, complètement rétablis de blessures. C'est donc avec une défense renforcée par le retour de ces deux joueurs, sans oublier le dernier renfort, Mohamed Ali Yaâkoubi, que Khaled Ben Yahia entamera son parcours en Championnat arabe des clubs. Premier objectif que s'est fixé le technicien « sang et or » au titre de la nouvelle saison : conserver le titre acquis la saison écoulée.

Quand on sait que la compétition est dotée de 6 millions de dollars pour le vainqueur, et 2,5 millions de dollars pour le deuxième, le challenge vaut la peine d'être relevé.