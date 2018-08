Cote d'Ivoire: La deuxième édition de l'Incubateur solaire de Phanes Group lancée ce mardi

La deuxième édition de " l'Incubateur Solaire", initiative qui a pour objectif d'identifier les projets photovoltaïques à fort potentiel en Afrique subsaharienne, a été lancée ce mardi 7 août. C'est l'annonce faite par La société de développement de projets solaire et un investisseur, basé à Dubaï, Phanes group.

Placée sous le thème « Votre projet, notre expertise, pour un avenir durable », cette initiative, dont le but est d'apporter un financement et soutien commercial et technique se déroulera en collaboration avec Hogan Lovells, responsAbility Renewable Energy Holding, Rina et Solarplaza.

Elle invite les développeurs locaux de projets photovoltaïques à soumettre des propositions de projets situés en Afrique subsaharienne ayant une importante dimension de Responsabilité Sociale des Entreprises (Rse).

Les candidats devront soumettre leur proposition d'ici le 27 septembre en respectant la procédure indiquée sur le site internet de Phanes group. Une première sélection sera alors opérée par Phanes group.

Les participants sélectionnés seront invités à présenter leur projet devant un panel d'experts composé des organisations partenaires de l'Incubateur solaire lors de la conférence « Unlocking Solar Capital : Africa 2018 » à Kigali, au Rwanda, les 7 et 8 novembre prochains. La conférence rassemblera les acteurs clé du secteur, qui débattront des contraintes du montage de projets solaires en Afrique et de leur financement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de collaboration de Phanes Group avec des développeurs basés en Afrique, et d'autres partenaires : initiateurs de de projets locaux, gouvernements et les développeurs, sur des projets dont l'objectif est de créer un avenir durable pour les communautés urbaines et rurales dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne.