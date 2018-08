Sénégal: CMU - Les comités régionaux de suivi importants pour la réussite des projets en cours (DG)

Le projet Strengthening Health of Outcomes for Women and Children (SHOW) piloté par Plan International et qui… Plus »

Pour la région de Kaolack, au total 130 millions de francs CFA ont été remboursés aux structures de santé au titre des gratuités pour l'année 2018 et 67 millions de francs CFA au titre des subventions générales et ciblées.

Il s'est félicité des performances réalisées par l'ACMU avec la mobilisation de plus de 10 milliards de francs CFA en 2018 pour le paiement des factures des prestataires et l'octroi de subvention aux organisations mutualistes.

Selon le DG de l'ACMU, il y a "d'autres défis" à relever au niveau opérationnel avec le concours de ces CRS, comme "la mise en œuvre de la CMU-Elève, l'intensification de la communication, l'implication des collectivités territoriales dans l'enrôlement des groupes vulnérables et l'appui aux mutuelles de santé, etc".

