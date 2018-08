Congo-Kinshasa: Présidentielle - Kabila va s'exprimer sur la candidature de sa plateforme

En revanche, le président de la commission de l'Union africaine a insisté sur un certain nombre de conditions qui doivent être réunis pour rendre le résultat d'une quelconque élection, avec ou sans Joseph Kabila, crédible, notamment l'inclusivité du processus et le respect des droits de l'homme.

Tout juste sait-on que parmi les regroupements du Front commun, qui ont dû soumettre quatre noms de potentiels candidats au chef de l'Etat, beaucoup ont dit plus ou moins ouvertement avoir mis son nom, celui de Joseph Kabila sur cette liste, soit par conviction, soit parce qu'ils ont poursuivi l'exercice de ces consultations comme un test de fidélité, tandis que dans l'entourage proche du président, on ne cesse depuis des semaines de jurer qu'en dépit des mauvaises langues, le chef de l'Etat tiendra bel et bien à son engagement de respecter la Constitution.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.