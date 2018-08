Gabon: PDG - Séminaire de renforcement de capacité de l'UFPDG sur les "2R"

Dans le cadre des missions normales dévolues à un parti politique, à savoir la formation des militants et militantes, le secrétariat général adjoint en charge de l'UFPDG, a récemment convié les membres du bureau national, provincial et départemental à un séminaire de renforcement des capacités sur les "2R" Regénération et Revitalisation.

Le nouveau style managérial de la nouvelle équipe du bureau national de l'UFPDG conduite par Chantal MEBALEY veut mettre en œuvre la politique des 2R : régénération et revitalisation ; dont le triptyque est communication, consultation et communication. C'est au-cour d'un séminaire organisé à cet effet, que ces responsables venus des neuf provinces auront les outils leur permettant d'être plus efficace sur le terrain pour les prochaines consultations électorales.

Invité comme conférencier , Mr Jean Guy Roger MBOMZOM EMANE directeur de cabinet du SGA 4 , a entretenu ses responsables sur plusieurs modules : la création du PDG, les notions préliminaires, ainsi que sur les organes délibérant centraux, locaux et les organes spécifiques, consultatifs et enfin sur les relations de l'UFPDG et les autres instances du parti et la visibilité des membres de l'UFPDG.

Tout cela pour permettre à ses responsables de comprendre qu'au sein du parti en général et à l'UFPDG en particulier , il n y a ni un petit rôle, ni une petite fonction, ni un grade inférieur, parce que, dans la vie du parti, tout militant quelque soit la place qu'il occupe, est important afin d'obtenir des victoires dans les scrutins avenir.