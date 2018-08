Algérie: Rencontre entre les dirigeants du MSP et du FJD sur l'initiative du "consensus national"

Alger — Deux délégations du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et du Front de la justice et du développement (FJD), conduites respectivement par Abderrezak Makri et Abdallah Djaballah, se sont réunies lundi dans le cadre de la présentation de l'initiative du "consensus national" lancée par le MSP.

Dans une déclaration publiée sur son compte Facebook au terme de la rencontre qui s'est déroulée au siège du parti FJD, M. Makri a affirmé que cette réunion "était bénéfique et riche et a permis de débattre de l'initiative du Mouvement et d'écouter les propositions présentées par Abdallah Djaballah à ce sujet".

Les deux partis ont "évalué la situation actuelle du pays tout en réaffirmant la non séparation des deux dossiers économique et social de celui du politique", a-t-il dit.

Il a été question également de "l'impératif de s'accorder sur une vision politique et économique entre les Algériens tout en mettant l'accent sur l'avenir et la possibilité de discuter des tenants et aboutissants du consensus une fois la volonté de tout un chacun s'est manifestée".