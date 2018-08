Gabon: L'OGSSU reprend dès l'année prochaine !

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Gabonallsport, le ministre en charge des sports a déclaré que les jeux de l'OGSSU (Office Gabonais des Sports Scolaire et Universitaire) reprendront au deuxième trimestre de l'année académique 2018-2019.

L'information a été donnée par le ministre en charge des sports M. Alain Claude Bilié-By-Nzé lors d'une récente interview. En effet, selon le ministre, le sport est une pyramide dont la base est le sport amateur où l'on retrouve des jeunes des lycées et collèges comme premiers concernés.

Toujours selon le ministre il faudrait mettre en place des mécanismes pour pousser ces jeunes à s'intéresser davantage au sport : "Vous savez autant que moi que 65 ou 70% de la population gabonaise aujourd'hui se situe entre 15 et 30 ans.

C'est très important d'offrir à ces jeunes des espaces pour s'exprimer sportivement, non seulement dans les lycées et collèges mais aussi dans les quartiers, de leur offrir la possibilité d'avoir des compétitions pour pouvoir se distinguer et derrière ces compétitions organiser des filières sport-études.

L'Ogssu est une volonté expresse du Chef de l'Etat et moi j'appuie parfaitement cette volonté et vous annonce que l'Ogssu revient dès la rentrée prochaine".

Concernant la date du début de ses jeux scolaires et universitaires, le ministre a tenu préciser en déclarant : "Nous prendrons naturellement le temps de concevoir, avec l'ensemble du gouvernement, des orientations claires et des mécanismes de financement, se donner juste le premier trimestre pour que les clubs s'organisent à l'intérieur des établissements et débuter l'activité au 2ème trimestre".

Créés il y a presque de 41 ans, les jeux de l'OGSSU rassemblent les jeunes gabonais sous le sceau du sport.