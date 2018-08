Ile Maurice: Coopérative de Vacoas - Refroidi, l'acquéreur du terrain à Flic-en-Flac préfère ne pas se mouiller

Qu'importe, le board ne compte pas baisser les bras. Dans le communiqué, il est précisé que tout sera fait dans les plus brefs délais pour relancer les procédures de vente de ce bien immobilier. Qui plus est, des mesures seront prises afin que la VPMCS soit dédommagée des torts subis suivant l'annulation de cette vente.

Pour rappel, le 24 avril, le leader de l'opposition avait axé sa Private Notice Question sur la coopérative et avait accusé le ministre Sunil Bolah d'ingérence. Depuis, l'Independent Commission against Corruption s'est intéressée à la VPMCS et y a même effectué une descente. De plus, fin juin, les comptes de la coopérative n'ont pas été approuvés à cause des contestations de certains membres autour de cette vente.

