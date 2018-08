Cote d'Ivoire: Après l'amnistie, plusieurs interrogations

"Il ne faut pas oublier qu'il y a eu ce fameux rapport de l'union européenne, il y a aussi cette fracture qui se sent au sein de l'alliance RHDP avec le PDCI, donc on pourrait dire que la décision au point de vue politique c'est un jeu d'échec; C'est pratiquement une stratégie aussi que le président Ouattara met en oeuvre dans la perspective des élections de 2020, pour peut-être ne pas fragiliser l'opposition, et d'autre part montrer face-blanche aussi à la communauté internationale", explique-t-il.

"Il y a encore une procédure judiciaire pendante, comment sera-t-elle corroborée avec la question de l'amnistie?", s'interroge-t-il. Et de poursuivre : "Donc il y a lieu véritablement de le faire dans les règles de l'art, de sorte que du point de vue judiciaire il y ait une réelle décision juridique qui puisse mettre à l'abri un peu tout le monde et décrisper de façon totale l'atmosphère."

