Mali: Présidentielle - Jusqu'où ira la contestation ?

Mais en attendant, l'heure est au jeu des alliances dans l'entre-deux tours de ces élections. L'écart de voix entre le candidat IBK et son principal challenger, à l'issue du premier tour, est-il prémonitoire ? Soumaïla Cissé doit-il se faire du mouron ? En tout cas, selon toute vraisemblance, l'accès au Palais de Koulouba, ne sera pas une sinécure pour le candidat de l'Union pour la République et la démocratie (URD).

En tout cas, le plus grand mal qu'on puisse souhaiter au Mali, c'est que sa classe politique sache négocier en douceur, ce virage dangereux et qu'elle se prémunisse contre tout dérapage qui viendrait à compliquer davantage la situation au Mali.

Toujours est-il que le danger d'un tel scénario, serait que l'organisation du second tour provoque un glissement électoral qui ne serait pas sans conséquences. On pourrait ainsi ouvrir une boîte de Pandore.

C'est du reste, dans l'ordre normal des choses. Mais en réclamant hic et nunc la démission du ministre malien de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf, principal organisateur du scrutin qu'ils qualifient de « mascarade », et en appelant au rassemblement et à l'unité « d'un front », cette opposition qui se fait appeler le « groupe des 18 », semble s'être inscrite dans une logique maximaliste dont nul ne saurait prédire l'issue. Peut-être aurait-il fallu laisser les juridictions compétentes se prononcer d'abord avant de penser à engager toute autre action qui ne sorte pas du cadre des principes de la République !

C'est aujourd'hui, 8 août, que seront proclamés les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle malienne. Ces résultats devraient confirmer les meilleures places occupées par les deux principaux poids lourds de la scène politique malienne, à savoir Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), candidat à sa propre succession, et le Chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé qui n'en est pas à sa première tentative dans la course à l'échalote.

