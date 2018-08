Nigeria: Raffiner le pétrole pour économiser des devises, le pari de Dangote

Cette raffinerie, la plus importante d'Afrique, permettra aux finances publiques d'économiser sept milliards et demi de dollars en réserves de change, annonçait ce week-end l'un des cadres du groupe Dangote. Pour le milliardaire, qui a fait fortune dans les cimenteries, ce repositionnement sur le secteur pétrolier est aussi un virage stratégique. La raffinerie pèsera la moitié des actifs du groupe côté à la bourse de Londres.

Plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique, le Nigeria importe chaque année 90% de sa consommation d'essence et de diesel. Un paradoxe qui coûte cher aux finances publiques, plus d'un tiers des réserves de change du pays.

