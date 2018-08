Nigeria: Le Parlement encerclé temporairement par les forces de l'ordre

L'homme le plus riche d'Afrique, le milliardaire Ali Dangote, s'est lancé dans le raffinage de pétrole. La… Plus »

Des hommes armés et cagoulés portant des insignes de la police et de l'agence de renseignement intérieur, le DSS, se sont postés dès 7h00 aux abords du Parlement dans la capitale fédérale Abuja. Ils ont empêché, durant plusieurs heures, parlementaires, employés et journalistes d'accéder aux bâtiments avant de finalement les laisser circuler.

Au Nigeria, le Parlement a été encerclé ce mardi 7 août par les forces de l'ordre pendant plusieurs heures. Une prise de contrôle « illégale » selon le pouvoir qui a annoncé le limogeage du chef de l'agence des renseignements. L'incident est le énième rebondissement après des mois de bras de fer entre le chef de l'Etat et l'opposition, à six mois de la présidentielle. Récit des faits.

