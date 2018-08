Congo-Kinshasa: Alain-Daniel Shekomba pour une alternance politique à valeur ajoutée

Rentré au pays il y a une semaine, Alain-Daniel Shekomba, leader de « Mission Nouvelle », a posé un acte historique hier au siège de la Commission électorale nationale indépendante, en déposant son dossier de candidature au poste de Président de la République qui sera au cœur du dispositif électoral du 23 décembre prochain.

Cette fois, le train a quitté la gare et rien ne pourra plus l'arrêter, sinon le verdict populaire qui mettra fin, le 23 décembre, à la descente aux enfers dans laquelle le pays se trouve engagé depuis quarante-neuf ans.

Conscient des attentes du peuple et des espoirs suscités par nouveau cycle électoral, Alain Daniel Shekomba a exprimé, à sa des installations de la CENI, toute sa gratitude aux personnes dont les étudiants des universités et instituts qui ont fait le déplacement pour le soutenir dans cette démocratique visant une meilleure organisation et un moderne du pays. Il a rappelé que le gros du travail reste à faire rien ne sera transformé en victoire sans l'esprit de discernement,

l'implication, la détermination, le soutien et la vigilance de les couches de la population congolaise.

Après avoir jeté un regard révolté sur l'état de la nation, le de « Mission Nouvelle » s'est déclaré convaincu qu'avec le degré de misère, de la pauvreté et des contre-performances occasionnées par les révolutions du 24 novembre 1965 et du 17 1997, l'heure a sonné pour une alternance politique à valeur avec une nouvelle génération politique qui mette la RD Congo à l' de la prédation, de l'injustice, de l'oppression, des barbares, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. alternance à valeur ajoutée sera garantie par un oiseau rare, un nouveau qui s'emploie inexorablement au retour de la stabilité et une paix durable, à la reconstruction continue et au intégral du Congo de Lumumba. Et il pense incarner cet oiseau rare.

L'aboutissement d'une longue marche

Le dépôt de la candidature d'Alain-Daniel Shekomba l'aboutissement d'une longue marche qui a débuté, il y a années déjà, par des multiples contacts politiques, diplomatiques économiques à travers l'Afrique et l'Europe, avant le retour en Congo, par Lubumbashi, le lundi 30 juillet dernier par un d'Ethiopian.

Pour rappel, aussitôt arrivé à Lubumbashi, Alain-Daniel était allé se recueillir, en compagnie des jeunes de la région, sur site de l'assassinat du Héros national Patrice Émery Lumumba avant communier, le mardi 31 juillet, avec les populations chrétiennes de capitale du cuivre. Il a, à cet effet, assisté à la messe dite en la cathédrale Notre Dame de la Paix de Lubumbashi.

Le même mardi 31 juillet vers 20h30', le premier néo- Alain Daniel Shekomba atterrissait à Kinshasa par un régulier CAA. lendemain, il circulait librement à travers la capitale pour davantage les symptômes et les manifestations de l'extrême misère de la grandissante pauvreté des populations congolaises.

Toujours nostalgique de son Alma Mater, l'ancien président étudiants de l'Université de Kinshasa (année académique 1999-2000) effectué une visite surprise à l'Unikin où, accompagné par une compacte, il a visité sa dernière chambre en tant qu'étudiant numéro 629 au Home 6 du Plateau des résidents. Peu après, il a eu entretiens avec Olympe Mbala, actuel coordonnateur des étudiants l'Université de Kinshasa dans son appartement-office situé au Home au numéro 733.

En toute modestie et en homme de terrain, Alain Daniel Shekomba s' rendu à l'Université par taxi, après avoir attendu sans succès transport public desservant l'Université de Kinshasa.

Dans la même journée, il a animé une conférence au cours de il a répondu aux nombreuses questions des étudiants de l'Université Kinshasa en insistant sur l'impérieuse nécessité de l'émergence d' nouvelle génération politique par les urnes. Une nouvelle politique qui assure une gestion orthodoxe des affaires publiques, ressources humaines et de l'espace vital que constitue la RD Congo,

a-t-il martelé lors de la conférence-débat à laquelle il a été par la Lucha, ce 6 août, au Cepas, sous le thème : « Pouvons- faire encore confiance aux acteurs politiques actuels? ». Un thème sera sans doute au cœur des échanges tout au long de la électorale qui s'annonce. CK