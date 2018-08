Congo-Kinshasa: F. Tshisekedi à la CENI aujourd'hui

La décision a été prise la semaine dernière, dans la discrétion la plus totale, par la direction politique nationale de l'Udps. C'est ce mardi que Félix Antoine Tshisekedi dépose à la CENI le dossier de sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain.

« Un acte de foi et de détermination », répète-t-on au «Temple», ce surnom évocateur qui rappelle désormais ce que fut la résidence de feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, fondateur et président historique de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Où se réunit sans désemparer le cabinet de Félix Antoine Tshisekedi, se croisent combattants, cadres du parti et candidats aux élections dans un va et viens qui n'est pas sans rappeler une fourmilière.

« Un acte de foi pour l'Udps qui a historiquement opté pour non-violence en faisant, dès le départ, le choix de la afin de sublimer la lutte pour la conquête de la liberté en faveur tous les citoyens de ce pays », ajoute un cadre du parti. « C' surtout un acte qui souligne notre détermination à mettre en œuvre projet de société de notre parti afin d'offrir le progrès social chaque Congolaise et chaque Congolais », poursuit l'un de camarades.

Tout en symboles

Si l'on en croit les informations de sources diverses glanées sur 10ème Rue Limeté, cette journée qui va commencer autour de 11 avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au siège de la CENI sur Boulevard du 30 juin sera riche en symboles. Symboles de la pureté de la virginité principalement, l'Udps voulant souligner le qu'avec Félix Antoine Tshisekedi, l'Udps entend mettre en exergue pureté et la virginité de son leader et candidat. Dont le parcours exempt de crime, de tricherie, de pillage ou de corruption, les malheureusement les mieux partagées au sein de la faune congolaise. Un candidat qui entend promouvoir les valeurs de gouvernance et de redevabilité afin de combler profondément durablement la soif de changement qui sévit dans le pays.

«Maboko pembe »

Le mot d'ordre de mobilisation lancé le week-end dernier a l'accent sur la couleur blanche comme symbole de cette pureté et cette virginité. Mais aussi et surtout de la renaissance l'avènement aux affaires de notre pays des femmes et des nouveaux, qui n'ont pas à craindre la justice de leur pays entendent plutôt prêcher par l'exemple.

Ce mardi, on s'attend à ce que des milliers et des milliers combattants déferlent vers le centre des affaires afin d' le leader de l'Udps, arborant qui un mouchoir, qui un t.shirt, pantalon, une chemise, une robe, des gants ou des ensembles de blanche afin de souligner le sens d'un renouveau qui ne devrait pas limiter aux slogans mais se vivre dans la gestion quotidienne affaires de l'Etat et des ressources du pays.

D'ici-là, plusieurs réunions se sont déroulées lundi aussi bien Limeté qu'avec des responsables de la CENI et de la sécurité de ville afin de régler les détails de cet événement qu'à l'Udps souhaite transformer en fête populaire, dans l'ordre, la discipline, mais aussi dans la liesse de ces foules immenses qu'on s'attend à déferler depuis les petites heures de la matinée vers le congolais des affaires.