Afrique: Les cadets de l'UNIFFAC en quête de leur champion

Plus que quelques jours et l'on connaîtra le nom du pays qui représentera la zone Afrique Centrale (UNIFFAC) à la CAN Total U-17, Tanzanie 2019. Pour l'heure rien n'est encore écrit à Bata et Malabo, en Guinée Equatoriale, lieux du tournoi préliminaire. Il reste encore un match dans chacune des deux poules qui sera déterminant pour désigner les demi-finalistes.

La Guinée Equatoriale avait pris un excellent départ en disposant de la RD Congo sur le score de 2 buts à 1, mais sa deuxième sortie a été décevante et elle a dû s'incliner face au Congo lors de la deuxième journée (0-2). La voilà donc à la merci du résultat entre les deux Congo. Les trois équipes pourraient, hypothèse envisageable, se retrouver à égalité de points en cas de victoire de la RD Congo, auquel cas il faudrait faire appel à la différence de buts.

Dans le deuxième groupe la situation est à peu près la même, à cette nuance près que l'on a assisté à un festival offensif, 13 buts en deux rencontres. Grâce d'abord aux jeunes Camerounais qui ont pulvérisé la défense centrafricaine en lui inscrivant 7 buts. Tout simplement impressionnant.

Pas totalement meurtris par cet échec cuisant, les Centrafricains se sont repris en marquant les trois points de la victoire face au Tchad (3-2). Le dernier match de la poule B entre le Cameroun et le Tchad permettre de déterminer les demi-finalistes issus du groupe. Si les Lionceaux, en quête d'indomptabilité, confirment leur première sortie, ce sont les Centrafricains qui les accompagneraient.

En marge de la compétition, l'UNIFFAC a organisé un atelier de deux jours pour les officiers-médias des sélections nationales et des fédérations afin de leur rappeler quelques règles fondamentales de cette fonction-clé auprès du monde de la presse écrite, audio-visuelle et électronique.

Et surtout dans le but d'obtenir une standardisation et une harmonisation des opérations médias pendant les matches internationaux encadrés par la Caf, l'Uniffac et les fédérations. Réunis dans un salon de l'hôtel Hilton, à Malabo, , QG de l'UNIFFAC, les participants ont suivi les indications et recommandations de Nathalie Rabe, nouvelle Directrice de la Communication de la CAF, à la veille des journées 2 à 5 des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2019.