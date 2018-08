Congo-Kinshasa: La classe politique en ébullition

Et il n'est pas certain que tout cela se déroule sans heurts. Par ailleurs, les autres acteurs politiques multiplient les concertations pour réagir éventuellement sur les décisions qui vont être prises d'ici demain.

« Ce grand rendez-vous des élections ne doit pas être gâché par Kabila qui ne veut pas la paix et qui choisit ses candidats. Nous ne laisserons pas un seul homme écraser tout un peuple. J'utiliserai toutes les voies de la Constitution et de l'Accord... ».

En attendant, il est plus que probable que l'opposant Moïse Katumbi ne soit pas de la partie. L'ancien gouverneur du Katanga qui vit en exil forcé depuis plusieurs mois reste confiné depuis plusieurs jours à la frontière entre la RDC et la Zambie.

Pendant ce temps du côté de la majorité présidentielle sortante, on s'active pour choisir un candidat pour les joutes du 23 décembre. Techniquement le président sortant Joseph Kabila ne devrait pas y prendre part. Il a déjà effectué deux mandats consécutifs et la constitution congolaise actuelle ne l'autorise pas à briguer un nouveau bail.

