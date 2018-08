Afrique: Tour du Rwanda 2018 - L'Allemand Hellmann pour l'étape 3, Mugisha reste en jaune

Plus longue étape de ce Tour du Rwanda 2018, Huye - Musanze a tenu toutes ses promesses. A l'arrivée, L'Allemand Julian Hellmann s'impose. De son côté, le leader au classement général Samuel Mugisha a perdu quelques secondes sur ses poursuivants mais reste dans le maillot jaune. Du repos, il en faudra avant l'étape de mercredi.

199, 7 km. C'est la distance parcourue par le peloton ce mardi avec au programme 4 cols dont 3 de catégorie 1 et 1 de catégorie 2. Dès le km 40, 5 coureurs dont Timothy Rugg (Embrace the World), Calvin Beneke, Tom Balascovic (Haute-Savoie) et Jean Bosco Nsengimana (Bénédiction Rubavu) Bosco font l'échappée. Ils font leur course, creusent parfois l'écart mais se font rattraper. Au km 160, 23 hommes composent les hommes de devant et possèdent jusqu'à 1min 14 sur le groupe du maillot.

Avec moyenne de 39, 519 km/h, cette étape se règle enfin dans un sprint avec Hellman qui s'impose en 5h 11min 04 s devant l'Espagnol David Lozano et le Sud-africain Calvin Beneke qui arrivent 7 secondes plus tard.

Au classement général, Mugisha (Team Rwanda) possède toujours 21 secondes d'avance sur son compatriote Jean Claude Uwizeye (POC Côte de Lumière) mais voit les poursuivants se rapprocher. Notamment l'Ethiopien Mulu Hailemichael qui n'a plus qu'une minute 55 de retard. Lozano 4è et le Suisse Jonas Doring, 5è, sont respectivement à 2'07 et 2'10.

Ce mercredi, le peloton part de Muzanze à Karongi sur 135, 8 km. Il est annoncé une étape dure trois montées dont une à 2475 m d'altitude.