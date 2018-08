Ghana: FC Porto - Majeed Waris prêté à Nantes

Après une saison en Turquie à Trabzonspor, l'attaquant, qui compte à ce jour 30 sélections avec les Black Stars, a retrouvé la Ligue 1 en 2015 chez les Merlus. Au cours de ses deux saisons et demi à Lorient, Majeed Waris a disputé 73 matches toutes compétitions confondues et a fait grimper son compteur à 25 buts.

L'attaquant ghanéen de 26 s'engage pour un an, et portera le numéro 10 sous les couleurs des Canaris. Arrivé dans le club portugais en janvier, il n'a pas su convaincre son entraîneur. Les Nantais disposent d'une option d'achat qui peut être activée pendant le prêt.

