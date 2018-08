Tunisie: Saïf Tka - Le Tunisien rejoint le RC Lens

Saïf Tka vient renforcer la charnière centrale du club lensois. Alors que l'officialisation de son transfert a eu lieu ce lundi, le joueur a livré ses premières impressions : « Je suis très content d'arriver ici. J'aime bien les gens. C'est comme une autre famille. Tout le monde est content de me voir. Il y a beaucoup de respect. Ce club est un grand nom et j'espère un retour en Ligue 1. Mon nouveau coach m'a présenté à mes partenaires. J'ai l'impression d'être ici depuis le début de saison. Le premier jour, Philippe Montanier m'a parlé de la concurrence. Si je m'entraine bien, j'aurais ma chance. Il m'a encouragé comme tous les autres joueurs. Nous sommes tous dans le même bateau. Le RC Lens est un grand club. Il faut montrer du beau jeu et ne pas perdre sur ce beau terrain magnifique de Bollaert,» a confié le Tunisien sur le site officiel des Sang et Or.

