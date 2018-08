Angola: Le pays privilégie la recherche scientifique

Luanda — L'Angola donne priorité à la recherche scientifique, au financement de projets, à l'équipement des laboratoires et l'augmentation du nombre de chercheurs doctorants, a déclaré mardi à Luanda, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la science, la technologie et l'innovation, Maria do Rosário Sambo.

La ministre qui intervenait à l'ouverture du IIe Conseil national de la science, la technologie et l'innovation a indiqué qu'il s'agit des bases de la réalisation des objectifs du Plan de développement national (PND) 2018-2022.

À ces objectifs, Maria do Rosário Sambo a ajouté le développement technologique.

Elle a toutefois averti que sans une carrière attrayante capable de retenir le capital humain, les objectifs ne pourraient être atteints.

« Compte tenu du cadre et des objectifs actuels, il est nécessaire de revoir le statut du chercheur scientifique (depuis 2001). En bref, cela mériterait l'appréciation du Conseil des ministres », a affirmé la gouvernante.

Elle a annoncé qu'il était à un stade avancé, l'élaboration de la proposition de statut organique qui formalisera la création du Fonds national de développement scientifique et technologique (FUNDECIT).

A côté de ceux-ci sont en cours pour cette année, le Code d'éthique de la recherche scientifique, le code de conduite et la responsabilité dans la conduite des activités de recherche et de transfert de technologie, ainsi que les règlements pour l'évaluation des acteurs collectifs et individuels du système national de science, technologie et d'innovation (SNCTI).

Le IIe Conseil consultatif porte sur le statut de la carrière du chercheur scientifique, le Statut du soutien professionnel du personnel technique pour la recherche scientifique et de l'enseignement universitaire, le Statut du Fonds pour la science et la technologie (FUNDECIT), la coopération scientifique et technologique, la réalisation de la troisième enquête sur la science, la technologie et l'innovation, l'évaluation des institutions de recherche scientifique: expérience pilote et convention sur l'interdiction des armes chimiques.