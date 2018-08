Angola: Le Président de la République félicite le vainqueur des élections au Zimbabwe

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a exprimé samedi sa conviction que l'Angola et le Zimbabwe s'engageraient à approfondir les relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples et pays.

João Lourenço a envoyé un message au candidat élu du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, pour la "victoire expressive" qu'il avait obtenue lors des élections du 30 juillet.

Dans la missive, João Lourenço considère les résultats électoraux comme la réaffirmation de la confiance accordée par les électeurs à Emmerson Mnangagwa, ainsi que la reconnaissance de la population de son expérience et son prestige politique.

"La tenue de ces élections est également une démonstration de la vitalité de la démocratie au Zimbabwe, renouvelée et consolidée par la victoire obtenue, qui aura certainement des répercussions positives dans toute notre sous-région", a écrit João Lourenço.

Le Président angolais termine sa lettre en espérant que les actions qui seront entreprises avec son homologue contribuent au renforcement de la paix, de la stabilité et du développement de l'Angola et du Zimbabwe, de même que de l'Afrique australe en général.

Appel à la tolérance

En sa qualité de président de l'Organe de politique, de défense et de sécurité de la SADC, João Lourenço a également appelé tous les dirigeants politiques et leurs partisans à observer le maximum de tolérance et de calme après la publication des résultats définitifs des élections.

Dans un communiqué publié à cette occasion, João Lourenço a exprimé sa solidarité avec le peuple zimbabwéen pour son comportement exemplaire lors des élections du 30 juillet 2018.

João Lourenço appelle tous les acteurs et les dirigeants politiques en particulier et leurs partisans à surmonter les défis immédiats de la période postélectorale afin de permettre au pays de se lancer dans une nouvelle ère prometteuse.

Dans cette déclaration, il a également invité tous les acteurs et dirigeants politiques à s'engager dans cette transition et à œuvrer collectivement à la consolidation des acquis de la démocratie et à assurer l'avenir économique et politique de la République du Zimbabwe.

"Le président de l'Organe de sécurité de la SADC a encore demandé à tous les dirigeants politiques et leurs partisans à faire preuve de la plus grande tolérance et du calme après la publication des résultats définitifs des élections du 30 juillet 2018 par la Commission électorale du Zimbabwe", lit-on dans ce document.