Cote d'Ivoire: Cohésion Sociale/Amnistie - Mariatou Koné salue les mesures prises Président Alassane Ouattara

Conformément à sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix et un pays émergent, le Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a inscrit la cohésion sociale et le vivre ensemble au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Outre les nombreuses actions en faveur de la consolidation de la paix et du renforcement de la cohésion sociale, le Président de la République vient d'annoncer d'importantes mesures à la veille de la commémoration du 58ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Dans son message à la Nation, le Président Alassane Ouattara a annoncé l'amnistie de 800 personnes dont des leaders de l'ex-parti au pouvoir, le Front Populaire Ivoirien. Au nombre de ceux-ci, l'ex-Première Dame Simone Ehivet Gbagbo, l'ex-Ministre de la Défense Moïse Lida Kouassi, l'ex-Ministre de la Construction et de l'Urbanisme Assoa Adou, Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul, un proche du Président de l'Assemblée Nationale Guillaume Soro, bénéficient aussi de cette grâce du Chef de l'Etat.

Le Chef de l'Etat a également encouragé l'ensemble des acteurs politiques à œuvrer pour que les prochaines élections soient inclusives et sans violence. Des mesures que salue le Professeur Mariatou Koné, Ministre en charge de la Cohésion Sociale qui, selon elle, vont contribuer à consolider davantage la paix et à renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire : « Le Président de la République vient de démontrer une fois de plus qu'il est un homme de paix. Il réaffirme à travers cette action de haute portée son attachement à l'unité nationale et son engagement à promouvoir les valeurs de paix, de fraternité, de tolérance et de solidarité afin de conduire la Côte d'ivoire à l'émergence ».