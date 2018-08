Togo: Le Gal YARK donne feu vert au boudè dans les villages

Devant les hommes de médias, le ministre YARK a avoué que « s'il arrive que les éléments par zèle interviennent et que nous avons l'information on intervient aussi ».

« Les localités où il n'y a pas de stations d'essence, nos instructions sont souples, on ne dérange pas les commerçants. Du moment où on n'y a pas encore des stations s'essence dans ces localités, on fait comme s'il n'y a rien », a déclaré le Général de Brigade Damehame YARK suite à une question concernant cette situation.

L'on ne le dira jamais assez quand il s'agit du zèle avec lequel certains éléments de l'opération Entonnoir interviennent dans la lutte contre le trafic du carburant frelaté au Togo, surtout dans les villages où la station d'essence la plus proche est à des dizaines de kilomètres. Vendredi dernier, en présentant le bilan de cette opération durant premier semestre 2018, le ministre de la sécurité et de la protection civile a donné feu vert pour le commerce ce du 'boudè' dans ces genres de localités.

