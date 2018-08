Cote d'Ivoire: 58ème anniversaire de l'indépendance - Un cérémonial militaire sous le signe du renforcement du lien armée-nation

A noter qu'au cours du cérémonial militaire, le Chef de l'Etat avait à ses côtés la Première Dame, Mme Dominique Ouattara ; le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan ; le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly ; des Présidents d'Institutions ; des membres du Gouvernement et du Corps diplomatique ainsi que d'un parterre de personnalités civile et militaire.

A propos de l'adresse du Chef de l'Etat à la nation, M. Bilé a tenu a préciser que n'est pas trop dans « dans les commentaires des commentaires ». « C'est important le geste qu'il a fait pour la réconciliation. J'ai au cours d'un passage à télévision nationale dit qu'au regard de ce qu'était Houphouët-Boigny, nous avons un héritage à prolonger, des gestes à faire. Je trouve que ce que le président a fait par rapport à la libération de Simone Gbagbo et le fait qu'il envisage aussi une réforme de la Commission électorale indépendante (Cei) sont des gestes forts et très importants. »

Poursuivant, il a indiqué que cela lui a permis de communier avec toute la population et de se rappeler de beaucoup de souvenir d'enfance. « J'ai apprécié le défilé militaire surtout au niveau des jeunes et des femmes », s'est-il réjoui.

Pendant deux heures d'horloge le public et les invités ont assisté au défilé militaire qui a connu son apothéose avec le largage de cinq commandos parachutiste du 1er Bataillon de commandos et de parachutage (Bcp) et des Forces spéciales.

