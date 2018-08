Sénégal: Kaffrine - Le personnel enseignant offre 237 poches de sang à l'hôpital régional

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

"Les enseignants du département de Kaffrine ont initié un geste de haute portée sociale et civique. C'est donc un exemple que doivent suivre tous les agents et fonctionnaires de l'administration", a estimé l'adjoint au préfet M. Diouf.

"Nous avons reçu en tout 237 poches de sang pour la présente saison. Et, l'année dernière, on était à 420 poches. Nous n'avons pas une bonne moisson comme l'année dernière mais avec ces 237 poches de sang, 237 vies sont sauvées", a pour sa part réagi Moussa Faye.

Cette cérémonie de la 2-éme édition de remise de sang et d'habillements a enregistré la présence du représentant du médecin chef de la région de Kaffrine, l'assistant social Moussa Faye, des parents d'élèves, du personnel de l'IEF et des enseignants.

Kaffrine — Le personnel enseignant de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaffrine (centre) a remis, mardi, 237 poches de sang et des habillements à la banque de sang de l'hôpital régional de Kaffrine, a constaté l'APS.

