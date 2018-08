Ile Maurice: Importation d'armes et munitions - Un ressortissant français libéré

Selon les explications de l'accusé, les douaniers lui ont dit qu'il pouvait procéder à l'importation pendant que son application pour le permis de port d'armes est traité. Michel Chauvineau est donc allé de l'avant et a importé deux fusils de chasse, une carabine à air comprimé, un pistolet, deux boîtes de balles de plomb et 340 cartouches de munition. «J'en avais parlé à mon agent, et il m'a dit qu'un permis de port d'armes est requise pour ce type d'importation» aurait-il dit.

Il avait été libéré mardi sur parole après son arrestation au port. Michel Chauvineau a comparu devant la Cour de district de Port-Louis en ce 7 août sous une accusation d'armes et munitions. Il a dû s'acquitter d'une caution de Rs 10 000 et doit signer une reconnaissance de dette de Rs 50 000.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.