Sénégal: Un camp de reboisement de la Croix-Rouge à Darou Khoudoss

Le programme quinquennal cible la santé communautaire et la protection de l'environnement. Il comprend des volets eau, hygiène et assainissement.

Ils prendront part également à la réhabilitation des écoles et des postes de santé des communes de Darou Khoudoss, Mboro et Taïba Ndiaye, où seront construits "des incinérateurs et des cases nutritionnelles", selon le coordonnateur du Programme intégré de renforcement de la résilience des communautés, Abdoul Khadre Thioune.

Le camp, qui va durer 10 jours, fait partie des activités du Programme intégré de renforcement de la résilience des communautés. Ce programme concernant les communes de Darou Khoudoss, Mboro et Taïba Ndiaye, situées dans les départements de Thiès et Tivaouane (ouest), couvre la période 2017-2021.

