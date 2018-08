Togo: Sport fm - Eleven Star de Momé vainqueur du trophée des centres de formations

Sans round d'observation, Futurs Stars d'Agoé a pris le match en son compte en donnant de la sueur froide à son adversaire. Les 15 premières minutes étaient à leur avantage mais les poulains de William n'ont pas concrétisé leur domination. Ils ont dû reculer après, lorsque les joueurs de Valentin Ameti ont commencé par imposer leur physique et leur rigueur sur le porteur de balle. Le jeu devient en ce moment équilibré mais aucun but ne sera marqué jusqu' à la fin de la première période. Ce jeu un peu viril a obligé le FSA de faire un changement inattendu suite à la sortie sur blessure de Thibaut Klidjé.

« Nous avons réussi à enregistrer plus de 12 000 supporters pour les tickets de 500 f et 300 f, nous a confié le responsable des tickettiers, Seydou Foudou. C'est la première fois qu'on a eu une telle affluence après une grande finale d'un tournoi que nous avons organisé où Semassi de Sokodé était venu avec ses supporters depuis Sokodé »

