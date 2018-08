Burkina Faso: 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namoano - La promotion « Dévouement », prête à servir la patrie

C'est au cours d'une cérémonie militaire impeccablement menée que s'est déroulée la sortie officielle de 47 officiers de 10 nationalités différentes de l'Académie militaire Georges Namoano, après deux ans de formation.

Nom de baptême « Dévouement » donné par le Président du Faso, port d'épaulettes faisant des élèves officiers des sous-lieutenants, défilé des troupes, feux d'artifices ont constitué les temps forts de cette sortie.

Réagissant à la fin de la cérémonie, le Président du Faso a indiqué que cette promotion est appelée « Dévouement », à cause des efforts et des engagements qui ont été pris par les sous- lieutenants, de servir leur patrie et d'assurer la défense quoi qu'il advienne.

Le chef de l'Etat a souhaité, que dans ce monde d'insécurité, marqué par le terrorisme, ces jeunes gens puissent contribuer à faire en sorte de consolider les capacités opérationnelles de notre armée et de pouvoir apporter leur jeunesse, leur engagement et leur intelligence au service de leurs patries respectives. Il a traduit ses félicitations au sous-lieutenant et au personnel d'encadrement pour le résultat atteint.

A l'issue de la cérémonie, les jeunes officiers ont reçu leur diplôme au cours d'un dîner offert à son pied-à-terre, par le Président du Faso, Chef suprême des armées.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso