Togo: Une folle finale de Dévégozan avec un public passionné

'C'est une impression de joie. Je me réjouis quand même de l'issue de cette 21ème édition de la coupe Dévégozan. J'avoue que cette année il y'a eu d'énormes difficultés mais Dieu merci on a pu quand même réussir ce qu'on ne pensait pas organiser. Donc je dirai tout simplement merci à Dieu qui a permis que cette finale aille jusqu'au bout' a déclaré James Kounakey le président du comité d'organisation.

Et c'est logiquement qu'en seconde période, les protégés du président Houessou Amevi de l'ACRH, en même temps coach principal du groupe, prennent l'avantage grâce à Nicoué Abou Lionel qui a fait son entrée 6 minutes plus tard (1-0, 61e). Touchés dans leur amour propre, l'adversaire se rue en attaque pour revenir au score. Mais ils seront surpris par la vivacité du même joueur Lionel, qui inscrit son doublé personnel de la rencontre après avoir brûlé la politesse de la défense des joueurs d'Agodeké.

Un match de football a drainé un monde fou ce samedi dans une localité située à 15 km à l'Est de Lomé. il s'agit d'une finale de la 21è édition du tournoi des retrouvailles, trophée Dévégozan. Le public qui a fait le déplacement est estimé à plus de 6 000 supporters dans un terrain réduit. Chaque périmètre est occupé et la fin de match n'a pas été délirante malgré la présence des supporters toujours plus passionnés.

