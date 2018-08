Ile Maurice: Droits des femmes - L'Arabie Saoudite à couteaux tirés avec le Canada, Maurice s'en mêlera-t-il?

Ce qui a fortement déplu aux autorités saoudiennes. Qui ont exprimé leur «incrédulité» devant le «commentaire négatif et sans fondement» du Canada. Avant d'insister que les activistes sont détenus en conformité avec la loi. Et d'ajouter que les déclarations du Canada constituent «une ingérence claire et nette dans les affaires internes du royaume».

Parmi les activistes emprisonnés, Samar Badawi, à qui l'US International Women of Courage Award avait été décerné en 2012. La jeune femme est connue pour sa lutte contre le patriarcat. Son frère a, en 2014, écopé de 10 ans de prison et 1 000 coups de fouet pour avoir insulté l'islam. Tandis que l'épouse du bloggeur a trouvé refuge au Canada, dont elle est devenue citoyenne.

