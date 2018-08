Ile Maurice: Saisie de Rs 63 millions de drogue - Les charges contre un ressortissant sri-lankais rayées

Ravindu Lakmal Pieris Telge avait retenu les services de Mes Shailesh Seebaruth et Gavin Glover, Senior Counsel. Selon nos sources, malgré les charges rayées, les officiers du Passport and Immigration Office ne lui ont toujours pas rendu son passeport.

Lorsque le navire est entré au port, l'agent maritime représentant le navire avait informé l'équipe de l'Anti-Drug and Smuggling Unit et la Customs Anti-Narcotics Section qu'il avait repéré deux colis suspects à bord. Ceux-ci étaient cachés dans le casier renfermant le tuyau d'incendie. Le chien renifleur a réagi positivement.

