Seychelles: Des établissements Hilton aux Seychelles en quête de durabilité en collaborant avec les communautés locales

La compagnie aérienne suisse Edelweiss Air débutera ses vols directs entre Zurich et les Seychelles fin… Plus »

Au début de l'année, Hilton DoubleTree s'est associé à un groupe de conservation d'Anse Forbans dans le sud de l'île principale et a lancé le premier projet de pépinière de coraux sur terre. L'objectif principal du projet est d'éduquer la communauté et d'agir en tant que plan de secours en cas de réchauffement majeure de l'eau de mer dans la nation insulaire.

La deuxième partie des activités a eu lieu aux Hilton Seychelles Northolme, dans le district de Glacis, au nord de Mahé, où une visite du projet de pépinière de corail a été prévue. Le projet de conservation contribue à protéger et à préserver la vie marine et récifale le long de la côte nord-ouest de l'île.

L'hôtel collecte également les savons restants et en fait don à l'orphelinat - Village du Président. Ce projet s'appelle 'soap for hope'.

Aquaponics est une combinaison de l'aquaculture, qui cultive des poissons et d'autres animaux aquatiques, et de la culture hydroponique, qui cultive des plantes sans sol. Aquaponics les utilise dans une combinaison symbiotique dans laquelle les plantes sont nourries par les rejets ou les déchets des animaux aquatiques. En retour, les légumes nettoient l'eau qui retourne au poisson.

Les Hôtels ont récemment organisé plusieurs activités pour présenter les différents projets aux élèves du secondaire et aux partenaires. Les principales activités ont eu lieu au Hilton Seychelles Labriz, sur l'île de Silhouette, accessible par bateau et par hélicoptère à 20 km au nord-ouest de l'île principale de Mahé.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.