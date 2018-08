Congo-Kinshasa: En marge du dépôt de sa candidature à la présidentielle - F. Tshisekedi et le « blanc » : symbole de virginité politique

Félix Tshisekedi, président national de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), a déposé hier mardi 08 août 2018, comme prévu, sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre. C'était dans une ambiance électrisée qui a paralysé centre-ville durant toute la journée.

Contrairement aux journées précédentes, où les piétons étaient tolérés dans le périmètre compris entre la Gare Centrale et les Galeries présidentielles, la circulation de toute personne à pieds était interdite dès les premières heures de la matinée jusqu'en fin d'après-midi.

Conformément à la consigne donnée de longue date et mille répétée, des milliers de cadres et combattants de l'UDPS (Union la Démocratie et le Progrès), tout de blanc vêtus (chemises, polos, pantalons, culottes, pagnes, blouses, jupes, robes, képis, pantoufles,

chaussures, babouches, foulards, mouchoirs, calicots, gants), accompagné, hier mardi 07 août 2018, de Limete à Gombe, leur national, Félix Tshisekedi, lui aussi entièrement « griffé en blanc »,

pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle, au siège de CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante). Au départ de résidence privée, sise 11è rue Limete, petit boulevard, non loin de célèbre permanence du parti, accompagné de son épouse, le leader trouvé, à la porte de sortie, une marée humaine semblable à une blanche.

Selon son entourage, le choix du « blanc » se veut le symbole de virginité politique. Le candidat de l'UDPS à la magistrature se considère comme l'homme aux « mains propres » n'ayant jamais mêlé aux crimes de sang, au pillage des ressources nationales, détournements des deniers publics, aux cas de corruption ou concussion, aux violations des droits de l'homme, aux abus des sociaux. Bref, Félix Tshisekedi n'a jamais été dans la culture antivaleurs à la base de la descente aux enfers de l'Etat congolais.

Le « blanc », c'est aussi le symbole de la bonne gouvernance, de redevabilité, de l'Etat de droit, de la justice sociale, de démocratie intégrale, de la paix, de l'unité et de la cohésion qu' ambitionne d'incarner une fois aux affaires.

Une ambiance de carnaval

Dans une ambiance de carnaval, assaisonnée de chansons, cris, vuvuzela, sifflets, tambours... son cortègé, sous haute d'une jeep de la police et plusieurs policiers essaimés le long parcours, a pris le petit boulevard, puis la 10me rue. Mais, avant s'engager sur le boulevard Lumumba, la colonne a dû s'arrêter net laisser passer le convoi funéraire de feu le gouverneur du Central, Jacques Mbadu, en route pour la Nécropole Entre Terre Ciel.

Une fois fini « l'hommage au mort », le couple Tshisekedi, à d'une Jeep escortée par plusieurs dizaines de voitures et motos que des milliers de combattants, dont le nombre s'est accru au fur et à mesure de l'évolution de la caravane motorisée pédestre, il y a eu un « bouchon » infranchissable au niveau de 1ère rue Limete. La police n'avait d'autre choix que de lâcher des lacrymogènes pour dégager la voie et permettre au convoi de prendre la vitesse, au risque de ne jamais arriver au centre-ville. C' ainsi que les piétons ont été « plantés ».

Le cortège de Félix a ainsi pu prendre la bretelle de la Funa, déboucher au passage à niveau de la Force Navale et prendre la des poids Lourds. Entre-temps, des combattants se sont organisés pour louer des voitures-taxi et des motos, et à se lancer la poursuite, comme un peloton du tour de France, de Félix et le staff de l'UDPS qu'ils ont rattrapé au niveau de l'arrêt Apollo, à la hauteur de la concession de la RVF (Régie des Voies Fluviales).

Ici, pêcheurs, vendeuses et vendeurs de poissons ainsi que clients se sont tout simplement déversés sur la route, contraignant cortège de Félix Tshisekedi à avancer à la vitesse de la tortue. de Limete vers 14 heures 30, le président de l'UDPS n'a pu la Gare Centrale que vers 17 heures. Ici aussi, une foule compacte, blanc immaculé, l'attendait de pieds fermes.

Dans le but d'éviter nouveau blocage de l'escorte, la police a décidé de neutraliser les voitures et motos de la suite, ainsi que les combattants, pour laisser passer que deux véhicules, celui du couple Tshisekedi l'autre à bord duquel se trouvaient des membres du staff de l'UDPS, dont Jean-Marc Kabund et Jacquemain Shabani.

Accueil par C'est donc un groupe restreint qui s'est présenté au siège de CENI. Accueilli par Corneille Nangaa, Félix Tshisekedi a été au cabinet du précité pour un échange d'environ une heure. C'est 18 heures que le président de l'UDPS a été reçu par le Bureau Réception et Traitement de Candidature à la présidentielle. Après trentaine de minutes de formalités, il est repassé par la Centrale pour saluer des milliers de combattants venus le pour ses ambitions politiques.