Ile Maurice: Études supérieures - Maurice banni pour les Népalais

Du côté du ministère de l'Éducation, l'on soutient que dans la plupart des cas, ces jeunes népalais se retrouvent à Maurice pour trouver du travail. «C'est ce que leur vendent les agents. Études courtes et travail à la clé. Pourquoi ces jeunes qui sont en quête de diplômes ne s'inscrivent pas à l'université de Maurice ?» Qu'à cela ne tienne, les autorités disent suivre de près les cas rapportés sur ces institutions. «La Tertiary Education Commission et la Mauritius Qualifications Authority prendront les actions qui s'imposent. Ce qui est sûr, l'État ne va pas tolérer ces institutions.»

L'étudiant, issu d'un milieu très modeste, a même demandé à ses parents de mettre leurs biens en gage pour qu'il puisse entamer ces études. «Mais, au final, nous avons été leurrés. On nous a donné un cours dans le domaine de l'Information Technology. Nous n'avions pas payé pour cela. Et nous n'avons pas récupéré notre argent en retour.» Il avoue qu'il n'a pas informé ses parents de la situation dans laquelle il se trouve.

Se confiant à l'express, Salman, Népalais de 23 ans, explique qu'il a, depuis plusieurs années, alerté son gouvernement sur sa situation. Bloqué à Maurice depuis 2013, il explique qu'il s'était inscrit à l'Eastern Institute and Integrated Learning Management (EIILM) University d'Ebène. «Un recruteur est venu nous parler au Népal. Il nous a proposé de suivre des cours en Hotel Management et nous a même promis que nous pourrions décrocher du travail par la suite», confie-t-il.

Les jeunes étudiants népalais, désireux de poursuivre leurs études à Maurice, ne pourront plus le faire. En effet, le ministère de l'Éducation, des sciences et de la technologie népalais en commun accord avec celui des Affaires étrangères de ce même pays ont fait comprendre que cette destination était peu recommandable. Surtout après que ce gouvernement a dû rapatrier plusieurs étudiants. Ces derniers se sont fait berner par les agents recruteurs, rapporte The Kathmandupost de lundi.

